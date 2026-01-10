Внимавайте, когато ви изсипят шепа ресто в магазина

© ФОКУС Пълни дилетанти сме, не защото не познаваме еврото и не сме били в чужбина, а защото през януари работим с двете валути в България. Плащаме с едната, получаваме рестото в другата…чувстваме се объркани и дори не поглеждаме към шепата монети, които ни връщат.



ФОКУС обръща внимание на този момент, не защото търговецът умишлено ни мами или пък, че ще обеднеем с разлика под левче, а защото е нужно да внимаваме.



От няколко дни стана ясно, че в пространството циркулират фалшиви евробанкноти. Е, там трябва да се концентрираме, но и монетите не са за пренебрегване.



Замислено е за добро - подобни са, но всъщност новите пари ни объркват. Ако говорим за възрастни хора или по-млади, които без очила не виждат, става ясно как недоброжелатели "пируват“ за наша сметка.



ФОКУС вече ви посъветва да ползвате две портмонета или едно с много прегради, поне през януари.



После всичко ще се намести, а българинът си има една добра поговорка "Всяко чудо за три дни“. Съвсем скоро ще пазаруваме спокойно, в една валута. Дано прекомерното ни внимание днес, за бъдеще ни предпазва от обикновените "слъгвания“ при рестото.