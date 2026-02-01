ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Влиза в продажба еднодневната винетка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:07Коментари (0)139
©
Еднодневната винетка влиза в продажба на терминалите на самообслужване по бензиностанциите и в другите търговски обекти в страната от 3 февруари. 

Новият стикер ще струва 4 евро и 9 евроцента. Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа от часа на закупуване. Например, ако си я закупим в 00:00 часа тя ще е валидна до 23:59 часа и 59 секунди. 

Стефан Стефанов чака да мине Дунав мост. Пътува за Германия, но когато се върне у нас се надява еднодневната винетка вече да е в сила. "Смятам, че са необходими. Аз ползвам обикновено седмична винетка, но еднодневна, ако има, разбира се, определено", каза той пред NOVA.

Светлин Енчев е от шофьорите, които предпочитат годишната винетка. Сметнал е, че е по-икономично. "За какво ми е дневна винетка? 97 лева си е за цяла година, иначе седмичната е 15 лева. Пет пъти и заминава", смята той.

От тол управлението обясниха, че новият стикер е подходящ за кратки и непланирани пътувания.

Едноневната винетка ще можем да закупим по стандартния начин, като ще бъде добавена към останалите видове. "Ако днес в 10:00 часа я активираме и това е времето за началото на нейната валидност, тя ще бъде валидна до утре до 9:59 и 59 секунди. Цената е 4,09 евро, като остава опцията и за изпреварващо заявяване. Един месец предварително може да планирате пътуванията си на базата на този метод", съобщи директорът проф. Олег Асенов.

Цените на винетките остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева. Плащанията по електронен път са в евро. А от началото на януари закупуването в новата валута се извършва без проблем.

През февруари изтича валидността на 371 642 годишни винетки. Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, стикер може да се купи на гише или на някои от 464 терминала за самотаксуване. А винетките с годишно покритие остават най-предпочитаните. От началото на годината са повече от 50% от общия брой.


Още по темата: общо новини по темата: 11
30.01.2026 »
23.01.2026 »
10.01.2026 »
08.01.2026 »
07.01.2026 »
04.01.2026 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Турци пазаруват в Гърция, а гърци - в България
10:43 / 01.02.2026
Предложиха паметникът на Альоша в Пловдив да носи надпис за окупа...
10:20 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката...
09:24 / 01.02.2026
Забраниха бебешки артикули заради риск от опасност
09:36 / 01.02.2026
Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата ди...
09:05 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България ...
09:07 / 01.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
09:58 / 30.01.2026
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разполага с повече средства от много други държави
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разполага с повече средства от много други държави
12:57 / 30.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Винетки 2026
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Грипна вълна 2025/2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: