ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Влиза в продажба еднодневната винетка
Новият стикер ще струва 4 евро и 9 евроцента. Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.
Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа от часа на закупуване. Например, ако си я закупим в 00:00 часа тя ще е валидна до 23:59 часа и 59 секунди.
Стефан Стефанов чака да мине Дунав мост. Пътува за Германия, но когато се върне у нас се надява еднодневната винетка вече да е в сила. "Смятам, че са необходими. Аз ползвам обикновено седмична винетка, но еднодневна, ако има, разбира се, определено", каза той пред NOVA.
Светлин Енчев е от шофьорите, които предпочитат годишната винетка. Сметнал е, че е по-икономично. "За какво ми е дневна винетка? 97 лева си е за цяла година, иначе седмичната е 15 лева. Пет пъти и заминава", смята той.
От тол управлението обясниха, че новият стикер е подходящ за кратки и непланирани пътувания.
Едноневната винетка ще можем да закупим по стандартния начин, като ще бъде добавена към останалите видове. "Ако днес в 10:00 часа я активираме и това е времето за началото на нейната валидност, тя ще бъде валидна до утре до 9:59 и 59 секунди. Цената е 4,09 евро, като остава опцията и за изпреварващо заявяване. Един месец предварително може да планирате пътуванията си на базата на този метод", съобщи директорът проф. Олег Асенов.
Цените на винетките остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева. Плащанията по електронен път са в евро. А от началото на януари закупуването в новата валута се извършва без проблем.
През февруари изтича валидността на 371 642 годишни винетки. Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, стикер може да се купи на гише или на някои от 464 терминала за самотаксуване. А винетките с годишно покритие остават най-предпочитаните. От началото на годината са повече от 50% от общия брой.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Турци пазаруват в Гърция, а гърци - в България
10:43 / 01.02.2026
Предложиха паметникът на Альоша в Пловдив да носи надпис за окупа...
10:20 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката...
09:24 / 01.02.2026
Забраниха бебешки артикули заради риск от опасност
09:36 / 01.02.2026
Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата ди...
09:05 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България ...
09:07 / 01.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS