ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Властите за "Петрохан": Нямаме какво да крием
Изискана е справка от НОИ дали членовете от дружеството (бел. ред. НПО-то на Калушев) са осигурявани. По делото "Петрохан" е изискана информация от Агенция по вписванията. От МОСВ е изискана преписка по въпросните споразумения между Министерството и сдружението на Калушев. Назначени са данъчни проверки и ревизии.
Деян Илиев и съпругата му са разпитани в присъствието на адвокат, мобилният му телефон е иззет при обиск, защото е отказал да го даде доброволно. Той е бил разпитан 2 пъти. Свидетел е по делото, а не обвиняем, към момента няма и основание да му се повдигне обвинение. Не може и да му се забрани да пътува извън България към този момент, заяви прокурор Наталия Николова, заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София по време на брифинг.
Готови са редица експертизи, категорични бяха властите.
По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло е имало кръв. "Но по левия и десния му ръкав също са открити барутни частици", коментираха експертите.
По оръжието на местопрестъплението е установено ДНК и от тримата мъже.
"Работим по всички възможни версии. Шестте жертви да са вследствие на убийство, вследствие на склоняване към самоубийство. Всичко към настоящия момент сочи следното - при Петрохан става дума за самоубийство, при Околчица става дума за убийства и последвало самоубийство", коментира още прокурор Николова.
"Днес ще видите още видеозаписи на охранителни камери", каза още тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмени: Категорично сме против "Български пощи" да бъдат екск...
11:19 / 18.02.2026
Осигурен е достъп до смолянските села, които бяха блокирани зарад...
11:08 / 18.02.2026
Катастрофа на АМ "Тракия", свободна е само една лента
10:17 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително е...
09:50 / 18.02.2026
Частично бедствено положение в община Смолян
10:10 / 18.02.2026
На Пампорово е страшно
10:08 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS