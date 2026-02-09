© Plovdiv24.bg Днес в 15:30 часа в Главна дирекция "Национална полиция" представители на МВР и прокуратурата дадоха информация за хода на разследването по случая "Петрохан".



Ето и акцентите:



Не сме спирали да работим по двата случая вече осем дни. Образувани са две досъдебни производства. Първото е за причинена смърт на трима мъже край хижа "Петрохан". Направен е оглед. Иззети са доказателства, сред които и религиозна литература. Назначени са множество експертизи.



Разпитани са 15 свидетели, сред които и деца, както и близки и роднини на убитите. Служители на ДАНС не са присъствали на огледите. Два пистолета и една пушка са намерени близо до труповете. Освен трите лица е имало още три лица, които в близките дни са пребивавали там. Установихме кои са те и техните коли. Установи се, че ръководителят на Сдружението притежава имот в село Българи, Бургаска област.



Очевидци там потвърдиха, че тримата са пребивавали от 27 до 31 на територията на селото, извършили са някакъв ремонт и после са тръгнали към София. Това е безспорно установено и с камери включително. Част от камерите и записите в хижата са унищожени от пожара. Пожарът е предизвикан умишлено на 1 февруари вечерта именно от тримата, които на 2 февруари са открити мъртви.



Кемперът след Бургас се качва на "Петрохан", хората от него си взимат сбогом с тримата, които после са открити мъртви, а около обяд на 1 февруари е засечен край Вършец, във Враца и в село Челопек в посока към мястото, където вчера бяха открити мъртви тримата души от кемпера.



Разпитани са много свидетели за дейността на Сдружението. Близък роднина на едно от лицата сподели, че в последните месец-два е имало отчаяние от работата им и от отношението на държавата и че те не виждат смисъл от тяхното Сдружение. Споделено е, че смъртта е един изход. Но никой не е смятал, че може да се стигне дотук.



Вярвали са в Тибетския будизъм и са извършвали духовни практики ежедневно и е било задължително за пребиваващите там.



Бяха извършени аутопсии на първите три трупа от "Петрохан". Установени са огнестрелни наранявания в главите - изстрели от упор или много близко разстояние и това е причината за тяхната смърт. Всички увреждания са причинени от място, удобно за изпълнение от собствената ръка.



Намерени са 4 гилзи, изстреляни от два пистолета и една пушка. Върху оръжията е устоновено ДНК само на починалите лица, без чужди следи. Едното лице има две прободни рани.



Второто досъдебно производство е за трите трупа във Врачанския Балкан от вчера. Що се касае за този случай - получен е сигнал, започна оглед. При отваряне на кемпера край връх Околчица са установени телата на три лица. 15-годишното момче и 22-годишният въж са с наранявания в областта на главата. Момчето е било клекнало и със сплетени пръсти на двете ръце, така е намерено. Няма следи от борба. Третата аутопсия на мъжа се извършва в момента. Други лица извън пребивавалите в хижата не са установени.



