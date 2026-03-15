Владимир Николов повежда листата на Румен Радев и "Прогресивна България" в Пловдив, научи Plovdiv24.bg от сигурни източници.
Според информацията ни - в листата ще има известни пловдивчани. Те не са били обвързани партийно досега.
Ангел Стоев, бившият областен управител на Пловдив, който в момента е координатор на движението на Радев, ще регистрира листата в 16 часа на 16 март, в 16-а Районна избирателна комисия.
