Вижте на живо Церемонията по награждаване на Arhinova Arhitecture Awards 2025
Автор: ИА Фокус 17:21Коментари (0)330
За дванадесети пореден път, на 12 март 2026 г, на впечатляваща церемония в Inter Expo Center Зала 6 ще бъдат връчени годишните награди ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2025.

Заредете се с незабравими емоции, като станете част от официалното награждаване на най-добрите проекти и реализации в областта на архитектурата, урбанизма и ландшафтния дизайн в България. Нощта на церемонията ARCHINOVA е не просто скучна презентация на проекти, а празнична еманация на постиженията на една от най-креативните общности в България. Отличията ще бъдат връчени след прецизната оценка от внимателно подбрано, независимо жури, съставено от изявени и доказани специалисти в областта на архитектурата и ландшафта, ценени в национален и световен мащаб.

Възползвайте се от възможността да се запознаете в празнична обстановка с българската архитектурна и ландшафтна общност. Както винаги ARCHINOVA привлича стотици присъстващи от бранша на архитектурата и строителството. Събитието ще започне с Welcome Drink в компанията на архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти, студенти, отличените с награда или номинация участници, фирми, строители, инвеститори и много заинтересовани крайни потребители.

Церемонията ще бъде част от програмата на ежегодния форум Архитектурно – строителна седмица на Inter Expo Center. Билетът за церемонията предоставя възможността и за безплатен вход на форума Архитектурно – строителна седмица. Повече за церемониите по награждаване на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS през изминалите години може да видите тук.

Номинациите за ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2025 може да видите тук.

Програма

18.30 -19.00 ч.Посрещане & Welcome Drink

Разгледайте дигиталната изложба на номинираните проекти.

19.00 – 21.00 ч. Официална церемония.

Водещ: Стефан Щерев

Насладете се на бляскавата церемония и първи вижте кои са победителите.

21.00 – 23.00 ч. Коктейл

Дрескод на събитието: Elegant Formal

ВАЖНО! Достъпът до Церемонията е безплатен за всички участници в конкурса, спонсори, партньори и членове на журито. Те ще получат от организаторите код за безплатна поръчка на Bilet.bg

За да получите достъп за вход е необходимо да закупите билет от Bilet.bg

Задължително носете Вашият билет - разпечатан или дигитално.

Краен срок за закупуване на билет или до изчерпване на местата: 11 март 2026.

Организатори на Годишните архитектурни награди са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн онлайн списания "Още за къщата" и The Building и Citybuild.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР - ALUKOENIGSTAHL

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ - GROHE, ALUMIL , ETEM, VJF

СРЕБЪРЕН СПОНСОР - IDEAL STANDARD, WIENERBERGER; PROFILINK; PARADISE PERGO

ПАРТНЬОРИ

Камара на архитектите в България (КАБ); Съюз на архитектите в България ( САБ); Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА); Съюз на урбанистите в България (СУБ), Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ); Асоциация за фасаден инженеринг (АФИ)

***

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) Нов български университет (НБУ) Висше строително училище "Любен Каравелов“ (ВСУ "Любен Каравелов“) Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ (ВСУ "Черноризец Храбър“) Лесотехнически университет (ЛТУ)

***

ДОМАКИН - ПАРТНЬОР

Архитектурно-строителна седмица (АСС) Интер Експо Център (ИЕЦ)

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Detaili; Dibla; Mebeli.info; MD; Stroiinfo; Stroiteli; Жилища; Твоят Бизнес ; Информационна агенция ФОКУС.







