ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вижте кой предложи подкрепа на Румен Радев
Ето и целия текст на заявлението:
Ние, членовете на Постоянното присъствие /ПП/ на Земеделски съюз "Александър Стамболийски, като представители на една от най-старите и автентични политически сили в България, следим с дълбока загриженост ерозията на държавността, и задълбочаващата се пропаст между политическата класа, и българския народ. Вчерашният акт на президента Румен Радев е дългоочаквана стъпка към истинско обновление. Това не е просто оставка, а поемане на отговорност пред историята и пред бъдещето на България.
Ние, членовете на Земеделски съюз "Александър Стамболийски“, декларираме пълна подкрепа за заявените цели. Вярваме, че предложената от Румен Радев визия за "нов обществен договор“ е единственият изход от институционалната парализа. България има нужда от силно лидерство, морал в политиката и възстановяване на справедливостта.
Като съюз, който винаги е изповядвал принципите на народовластието и защитата на националния интерес, виждаме в лицето на Румен Радев лидер, който поставя просперитета на държавата и благоденствието на българския народ над тяснопартийните сметки. Заявяваме своята пълна готовност да се включим с целия си организационен капацитет, експертиза и структури в цялата страна в изграждането на новия политически субект. Ние предлагаме не просто подкрепа, а партньорство, основано на общи ценности - хлябът, земята и честността в управлението.
Призоваваме нашите членове и симпатизанти в цяла България да се подготвят за решителна политическа битка. Времето на пасивността изтече.
Вярваме, че обединението около ценностите, заявени от Румен Радев, е шанс за България да се превърне в нормална и просперираща държава.
За България, за народа, за справедливостта!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 50
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Близки и почитатели се сбогуваха с Калин Терзийски
19:15 / 24.01.2026
Надежда Йорданова: Радев не е показал реални действия срещу коруп...
19:11 / 24.01.2026
Почина първият наш бизнесмен, отвлечен за откуп от един милион ле...
16:31 / 24.01.2026
Петър Стоянович: Българинът се заробва до гроб само и само да куп...
16:13 / 24.01.2026
Позиция на bTV Media Group: Грубо и недопустимо!
15:29 / 24.01.2026
Калфин: Йотова ще изгради собствен облик като президент
16:55 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS