ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вижте какво намериха митничарите в чекмедже под леглото в шофьорската кабина на камион
Най-голямото количество недекларирани евро са открити на 28 януари 2026 г. при проверка на товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът- турски гражданин, декларира, че превозва стока от Германия през България за Турция. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В чекмедже под леглото в шофьорската кабина, както и в джоб на якето на водача, митническите служители са установили недекларирани общо 40 000 евро.
20 000 недекларирани евро са открити при друга проверка на влекач с полуремарке, на път от Белгия през България за Турция. На 31 януари 2026 г. митническите служители извършват личен преглед на водача с турско гражданство. В джобовете на якето му са открити 20 000 евро.
По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково - Териториално отделение - Свиленград.
При други два случая са установени недекларирани общо 26 260 евро. На 27 януари в джобовете на яке, поставено на леглото в шофьорската кабина, водачът е укрил 15 000 евро. Той превозвал стока от Германия през България и Турция за Йордания. На 31-ви януари, при личен преглед на немски гражданин, който пътувал сам с лек автомобил от Германия за Сирия в мъжка чанта за носене през рамо, са открити 11 260 евро.
На нарушителите са съставени актове за административно нарушение по Валутния закон.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1879
|предишна страница [ 1/314 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мистериозно: След всяко разглеждане от ТЕЛК процентът за трайно н...
10:21 / 03.02.2026
Съвременна техника срещу бедствия за 7 млн. евро ще има в 245 общ...
10:21 / 03.02.2026
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не з...
09:43 / 03.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава...
09:40 / 03.02.2026
Мъж се опита да плати с банкнота реквизит
10:20 / 03.02.2026
Майка с дете се разпозна в порно сайтове след посещение в козмети...
09:01 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS