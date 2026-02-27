ЗАРЕЖДАНЕ...
Виктор Димчев: Премиерът изглежда "сламен" човек на партийни олигарси
Всички назначения на Андрей Гюров на областни управители, заместник-министри и началници на кабинети той определи като тяснопартийни и свързани с ПП-ДБ.
"Премиерът изглежда "сламен“ човек на партийни олигарси, които са поставили за свой основен приоритет да клатят държавата и да назначават своите партийни кадри от по-ниските ешелони на висши държавни длъжности, само и само да могат да оползотворят за кратко властта, която не им се полага, използвайки държавния авторитет и авторитета на институциите за свои лични облаги, за свой PR. За съжаление аз не съм оптимист за това, което предстои за България. С подобни хора и политици нас нищо добро не ни чака“, допълни Димчев.
За пример той посочи екипа на земеделския министър Иван Христанов, в който са включени лица от младежката организация на ПП-ДБ. "Това са млади хора без абсолютно никакъв опит и почти никакво образование и ценз, които очевидно са назначени в последния момент, за да могат да мътят водата в държавата и да се опитват чрез непочтени хватки да увеличават своя изборен резултат в едни напрегнати предизборни времена“, коментира Виктор Димчев.
Според него ПП-ДБ се опитват да се харесат на Румен Радев, който се очаква да бъде първа политическа сила в следващия парламент. "Искат да му покажат, че разполагат със силата да го подкрепят и да му помогнат в борбата срещу олигарсите, срещу които Румен Радев ще се бори с неговите олигарси. Олигарсите на ПП-ДБ и олигарсите на Румен Радев ще трябва да намерят допирни точки, за да могат да преборят другите, вражески олигарси. Това ми звучи леко цинично, защото е прикрито зад приказки за почтеност, за морал, за нов курс в политиката, за реформа, за промяна, за неща, които виждаме, че просто не се случват. Единственото, което се случва, е да се назначават хора от различни партии, които да заместват съществуващите подобни партийни назначения“, заяви политическият анализатор.
Според него повечето опозиционни партии, които организираха протестите срещу правителството през декември, няма да влязат в следващия парламент. "Всички те ще загубят и може би затова президентът Радев е така мълчалив – той просто няма смисъл да се намесва и да участва в тези баталии. Мълчейки отстрани, той запазва своя процент за сметка на партии като ПП-ДБ, "Величие“, "Възраждане“, МЕЧ“, добави Димчев.
