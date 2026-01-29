© ФОКУС Омбудсманът няма място в изпълнителната власт. Не може да изпълнява задълженията на служебен премиер.



Това заяви омбудсманът Велислава Делчева след консултации при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.



Очаквайте подробности.



