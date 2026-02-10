ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Величие" пристигна на "Дондуков" 2
“Величие" са последната партия от кръга консултации. “За мен и моят екип тези консултации са изключително важни - всички се водим от идеята, че държавата не трябва да спира работа. Жестоки са предизвикателствата през нас. Преди всичко трябва служебният кабинет да реши темата с изборите - вие станахте заложник на предните избори и за първи път в модерната история бяха касирани избори", каза Йотова.
Относно другите проблеми в държавата, тя обърна внимание, че няма обнадеждаващи мерки срещу покачването на цените. “Ще обява решението си за избор на служебен премиер в следващите дни", каза Йотова.
Аз вярвам във вашия избор и, че ще направите най-доброто за българския народ. Готови сме да работим с Вас", каза от своя страна председателят на “Величие" Ивелин Михайлов.
“Сега е единственият момент, в който можем да направим обрат в нещо необратимо. Най-голямата трагедия е недоверието на обществото в институциите. Те не реагираха на нашия доклад за нередности на предишните парламентарни избори. Сезирах КПК, че бях изнудван, че ако не гласувам с Пеевски и Борисов, мои хора ще бъдат арестувани. Отново нямаше реакция, а така недоверието се покачи. Създава се усещането, че държавата мачка обикновения човек, а не се грижи за него. А причината за високите цени е, че липсва конкуренция на пазара. Хората вече не вярват на нищо", каза Ивелин Михайлов.
Според него служебният кабинет трябва да покаже с действията си, че от началото ще действа с прозрачност. “Правителството трябва да подкрепи истината и да я разкрива, да осветли процесите, както и да покаже с действията си, че не е договорено. Така държавата ще започне възхода си. Когато хората загубят доверие в държавата, трудно можем да я възвърнем", каза още той.
Михайлов отправи сериозни упреци към медиите, на което Йотова отговори: “Всички станахме свидетели на казуса около вашата партия. За честта на медиите искам да подчертая, че ако те не бяха извадили една голяма част от своите репортажи - това, което се случваше в изборните секции, днес вие нямаше да бъдете в Народното събрание".
Преди това в президентството пристигнаха парламентарните групи на АПС и МЕЧ. И двете партии заявиха, че според тях подходящ да заеме поста служебен министър - председател е подуправителят на БНБ Андрей Гюров.
