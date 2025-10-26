ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вече отброяваме минутите по зимното часово време
Смяната на часовото време на зимно и лятно у нас е регламентирано с Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад.
Когато станем тази сутрин- мобилните ни телефони, смартчасовниците и лаптопите сами ще са регулирали правилния час. На нас остава да върнем с час назад стрелките на ръчните и стенните часовници.
Поне докато биологичният ни часовник заработи с "новата настройка", ще имаме усещането, че спим повече, защото ставането в 6.30 за работа, ще бъде постарому 7.30.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
До часове времето се преобръща, кодове от първа и втора степен са...
06:58 / 26.10.2025
Дете пострада при падане в района на Седемте рилски езера
19:36 / 25.10.2025
Бивш шеф на НСлС за нападнатия прокурор: Заплахата невинаги е сам...
20:12 / 25.10.2025
След стрелба пред столично заведение: Лекари спасиха зрението на ...
19:36 / 25.10.2025
Учениците излизат във ваканция
16:48 / 25.10.2025
Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов след гей скандал...
17:19 / 25.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS