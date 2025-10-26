Вече отброяваме минутите по зимното часово време

© Фокус Точно в 4.00 часа тази нощ преминахме към зимното часово време.



Смяната на часовото време на зимно и лятно у нас е регламентирано с Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад.



Когато станем тази сутрин- мобилните ни телефони, смартчасовниците и лаптопите сами ще са регулирали правилния час. На нас остава да върнем с час назад стрелките на ръчните и стенните часовници.



Поне докато биологичният ни часовник заработи с "новата настройка", ще имаме усещането, че спим повече, защото ставането в 6.30 за работа, ще бъде постарому 7.30.