Вдигат драстично цената за издаване на лична карта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47
©
Всички български граждани, чиито лични документи изтичат скоро, трябва да побързат с подмяната им, ако искат да спестят пари. От 1 януари 2026 г. влизат в сила по-високи такси за издаване на лични карти, предупреждават от МВР.

Цената за издаване на лична карта със срок на валидност 10 години ще скочи от 18 на 30 лева. Повишение има и при документа с 4-годишна валидност (за лица от 14 до 18 г.) – от 13 на 21 лева. Настоящите, по-ниски цени, са част от кампания за насърчаване на гражданите да подменят документите си и ще важат само до края на 2025 г.

От Областната дирекция на МВР – Хасково съобщиха, че хиляди документи в региона ще изтекат до края на годината – близо 3 000 лични карти, 14 000 паспорта и 3 200 шофьорски книжки. В тази връзка от Паспортна служба приканват гражданите да действат своевременно и да се възползват от все още действащите по-ниски тарифи.

От МВР напомнят, че традиционно през месеците октомври и ноември натовареността в звената "Български документи за самоличност“ е по-ниска. Това означава по-малко опашки и по-бързо обслужване за гражданите. Важно е да се знае, че документите могат да бъдат подменени и преди да е изтекъл крайният им срок на валидност.

Заявления могат да се подават в секторите "Български документи за самоличност“ във всяко районно управление. Като улеснение за гражданите, МВР предлага и електронна услуга през портала e-uslugi.mvr.bg. Чрез него, с наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП), може да се заяви онлайн издаването на лична карта и паспорт.







