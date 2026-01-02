ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Важна информация за клиентите на Пощенска банка
Автор: Вилислава Ветренска 10:02Коментари (0)1427
©
Пощенска банка успешно приключи адаптирането на своите системи към еврото, като осигури на своите клиенти плавен и уверен преход към новата национална валута. Банката създаде специална организация на работа, която да гарантира бързо и ефективно пренастройване към единната европейска валута, за да може още в първите часове на 2026 г. клиентите да ползват основни банкови услуги.

След успешната миграция на дигиталните канали за банкиране, клиентите на Пощенска банка вече разполагат с пълен достъп до услугите на m-postbank, e-postbanк и ONE wallet. От 07:00 часа на 2 януари те могат да извършват в евро своите обичайни операции в мобилното и интернет банкиране, както и чрез дигиталния портфейл на банката.

Всички сметки и кредитни продукти са автоматично и безплатно превалутирани, което позволява на потребителите в дигиталните канали да видят и управляват своите средства в евро с лекота. Без промяна остават всички познати функционалности, което гарантира бързо и коректно адаптиране към новата платежна валута. Клиентите ще могат да извършват всички досегашни операции, без нужда от допълнителни действия за настройка. До август 2026 г. всички суми ще бъдат двойно визуализирани в евро и лева, съгласно Закона за въвеждане на еврото в България.

Възстановяването на дигиталните канали за банкиране е финалният етап от успешния процес на миграция. Картовите услуги и банкоматите на Пощенска банка преминаха към режим на работа в евро още в първия час на 2026 г., което позволи на клиентите да извършват картови плащания в новата валута на ПОС терминал или онлайн, както и да теглят евро банкноти от АТМ устройства на банката.

"Преходът към новата валута ангажира професионализма и усилията на огромен екип от специалисти през последните няколко години, благодарение на които промяната бе осъществена с максимална прецизност и внимание към клиентите. Основната ни цел беше да им осигурим спокойствието и увереността, от която имат нужда, за да оценят и преживеят този исторически момент. Влизането на България в еврозоната е събитие, което ще очертае нови хоризонти за хората и бизнеса и ще донесе реални ползи за нашата икономика, като насърчи и катализира процеси, които ще имат дългосрочен позитивен ефект върху всеки един от нас“, коментираха от Пощенска банка.

За да подкрепи своите клиенти в адаптацията към новата валута, банката ще продължи активно да ги информира за всички детайли, свързани с прехода към еврото. Актуално съдържание по темата може да бъде намерено в секцията България и еврото или чрез дигиталния асистент EVA.


Още по темата: общо новини по темата: 1606
02.01.2026 Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
02.01.2026 След 1 януари ремонтът на колата ни излиза "златен"
02.01.2026 Търговците на горива: Разликата между веригите при цените е около 4–6
евроцента
02.01.2026 Прогноза: Минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари
02.01.2026 Сигнал: Спекулата с еврото започна!
02.01.2026 КЗП: Търговците нямат право да връщат смесено ресто – част в евро и част в левове
предишна страница [ 1/268 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Георги Рачев: Времето е много студено, но започва промяна
08:36 / 02.01.2026
С въвеждането на еврото в България: Скок в цените на тази услуга
08:14 / 02.01.2026
Прогнозата на НИМХ: Идва сняг!
07:59 / 02.01.2026
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече ...
22:59 / 01.01.2026
Анкета на ФОКУС: Българите не знаят за какво да похарчат първото ...
22:11 / 01.01.2026
Кървава Нова година: Мъж уби брат си с брадва, рани племеника си
21:51 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
Световна черна хроника
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: