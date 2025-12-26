ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Василев: Нужни са 121 депутати за решителни реформи срещу корупцията
Пред гражданите Василев даде конкретни примери за мащабната корупция в последните месеци на сегашното управление:
· Селски пътища: "Милион и половина лева за 150 метра селски път. Вие искате ли да плащате такива данъци?“
· "Златната ливада“ при Козлодуй: "68 декара ливада за 200 милиона лева от Енергийния холдинг – 3000 лв. на квадратен метър. Тук, в Кърджали, апартамент в центъра е 3000 лв. на квадратен метър. Но тук не говорим за апартамент в центъра, говорим за ливада. 200 милиона лева – толкова струват всички хеликоптери, които купихме, за да може сега да имаме въздушна помощ в държавата. Те ще откраднат през една ливада“, сравни Василев.
Посланието на лидера на ПП е ясно: без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България.
Василев категорично осъди Възродителния процес от 80-те години, споделяйки лични спомени от детството си в Хасково: "Аз съм роден в Хасково, израснал съм в Хасково. Баба ми и дядо ми по майчина линия бяха в село Татарево. Спомням си много добре тези събития от 1984–1989 г. Това беше активно мероприятие на службите, на ДС.“ Василев сподели трагични спомени: "Аз много добре си спомням, когато тръгваха за Турция, една от отсрещните къщи плачеха, не искаха да ходят и въпреки това се натовариха и тръгнаха. Абсолютно недопустимо е една държава да изгони по такъв начин хората си. Това не е държава, в която ние трябва да живеем. Това не е държава, която ни трябва занапред“, категоричен беше Василев.
Акад. Николай Денков разобличи една от големите лъжи, с които Борисов и Пеевски се опитват да се задържат на власт, въпреки огромното гражданско недоволство, свалило тяхното правителство след по-малко от година на власт: "Протестите започнаха още 2020-а година, когато още нямаше "Продължаваме Промяната“. Кой събори първото ни правителство - на Кирил Петков, и отидохме на избори? А кой събори второто ни правителство? Пак те. Знаеха ли как да направят свое правителство, след като събориха двете наши? Не. Цялата нестабилност се дължи на Борисов и Пеевски. Те са нестабилността. И докато не се махнат, ще има избори, защото хората не искат да бъдат лъгани и крадени повече“, каза той.
Денков отбеляза още, че стабилността ще дойде, когато се появи мнозинство в парламента, което иска да управлява честно, без да краде, без да лъже, а депутатите ходят без охрана – не за друго, а защото не ги е страх, че някой техен "другар“ от бандитските им години може да ги застреля.
Айлин Пехливанова, депутат от "Продължаваме Промяната“, призова гражданите на Кърджали да не се поддават на манипулациите, с които преди всеки избор едни и същи хора плашат етническите турци в България с нов Възродителен процес. "Аз искам да говорим как ще си подобрим живота, какво ще става занапред. Мен като майка това ме обижда“, каза тя.
На срещата бяха дошли да слушат и да задават въпроси и общински представители на ДПС – Ново начало. Общинският съветник от ДПС - НН Мюмюн Мустафа се опита да конфронтира депутатите от ПП - ДБ, но Асен Василев все думата и каза "Няма лошо, че от "Новото начало" са дошли да се образоват“.
След срещата с граждани Асен Василев, акад. Николай Денков и депутатът Айлин Пехливанова поднесоха венец а Тюркян чешма в памет на жертвите Възродителният процес. Паметникът почита 17-месечната Тюркян – най-младата жертва на насилствената смяна на имената на българските турци в село Могиляне преди 41 години. Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България. Местното население се противопоставя на репресията, а напрежението прераства в сблъсъци. Цената е жестока – три човешки живота, сред които и Тюркян.
Трагедията предизвиква силен обществен и политически отзвук, а Тюркян се превръща в образ и символ на невинността, погубена от несправедливост и насилие от страна на властта. И ни напомня колко крехки могат да бъдат човешките права и свободата, когато не са защитени.
Днешният ден отново ни напомня, че свободата и демокрацията, извоювани с толкова усилия, не трябва да допускат подобни трагедии никога повече.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Politico: Как се чувстват обикновените хора в България точно пред...
13:43 / 26.12.2025
През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с ев...
14:20 / 26.12.2025
Българска следа в мрежа за перфектно фалшиво евро в Испания
12:38 / 26.12.2025
Обмисля се продуктова такса за тютюневите изделия с филтри
12:06 / 26.12.2025
7 ранени при тежка катастрофа край Монтана, сред тях и дете
11:20 / 26.12.2025
Проф. Христо Пимпирев за първия православен параклис в Антарктида...
12:05 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS