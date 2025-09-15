ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ваня Григорова абсолютно категорична за увеличаването на пенсионната възраст
Автор: ИА Фокус 21:22Коментари (0)152
©
В България и мъжете, и жените българите се пенсионират 1-1,5 г. по-късно заради липса на достатъчно осигурителен стаж на светло. Няма никаква логика в увеличаването на пенсионната възраст. В проекта на решение, който беше внесен в НС в мотивите пише, че са направени редица анализи, свързани с увеличаване на възрастта, увеличаване на осигурителната вноска и други. Това каза в ефира на bTV Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет.

"Който иска да се осигурява допълнително, но никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд. В началото на годината България взе 17 млрд. нов държавен заем, за да може да изплаща допълнителен трансфер 12 млрд. на НОИ, в противен случай няма как да се плащат пенсиите. Сега правителството ще се опита отново да редуцира разходите, но не и да увеличи приходите на НОИ“, добави тя. 

"В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв. и той противоречи на българското законодателство. В Кодекса за социално осигуряване е записано, че максималната пенсия трябва да бъде не по-висока от 40% от максималния осигурителен доход. Той трябва да бъде 8500 лв. Според данните на НАП за 2022-2023 г. има човек, който е получавал над 3 млн. лв. месечна заплата. Това е начин за източване на НОИ. Върху тези пари не се плащат осигуровки, само върху 4130 лв.“, заяви още Ваня Гпригорова.

По думите ѝ формулата е такава в момента, че дори и да се осигурява на максималния осигурителен доход човек, той не може да получава максимална пенсия. Според нея трябва да има таван, който може да се увеличи, но не и да се премахне.


Още по темата: общо новини по темата: 921
13.09.2025 Борисов пред пловдивския митрополит: След 100 години никой няма да ни
помни
13.09.2025 Премиерът Желязков: Вотът на недоверие не изземва ли функциите на съда?
13.09.2025 Борисов: ПП и ДБ имат нови сътрудници
12.09.2025 Калин Стоянов: Наско Атанасов, който определя Радев като "агент на Русия", гласува странно
12.09.2025 ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към кабинета
12.09.2025 Ивелин Михайлов: Скоро са възможни политически убийства и в България
предишна страница [ 1/154 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 ...
20:21 / 15.09.2025
Калин Стоянов: Президентът да каже как е взето решението една от ...
20:23 / 15.09.2025
Този е шофьорът, превозвал марихуана за 30 милиона евро
19:26 / 15.09.2025
Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана
17:39 / 15.09.2025
Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и зло...
17:28 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
12:42 / 14.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: