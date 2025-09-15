ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ваня Григорова абсолютно категорична за увеличаването на пенсионната възраст
"Който иска да се осигурява допълнително, но никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд. В началото на годината България взе 17 млрд. нов държавен заем, за да може да изплаща допълнителен трансфер 12 млрд. на НОИ, в противен случай няма как да се плащат пенсиите. Сега правителството ще се опита отново да редуцира разходите, но не и да увеличи приходите на НОИ“, добави тя.
"В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв. и той противоречи на българското законодателство. В Кодекса за социално осигуряване е записано, че максималната пенсия трябва да бъде не по-висока от 40% от максималния осигурителен доход. Той трябва да бъде 8500 лв. Според данните на НАП за 2022-2023 г. има човек, който е получавал над 3 млн. лв. месечна заплата. Това е начин за източване на НОИ. Върху тези пари не се плащат осигуровки, само върху 4130 лв.“, заяви още Ваня Гпригорова.
По думите ѝ формулата е такава в момента, че дори и да се осигурява на максималния осигурителен доход човек, той не може да получава максимална пенсия. Според нея трябва да има таван, който може да се увеличи, но не и да се премахне.
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 ...
20:21 / 15.09.2025
Калин Стоянов: Президентът да каже как е взето решението една от ...
20:23 / 15.09.2025
Този е шофьорът, превозвал марихуана за 30 милиона евро
19:26 / 15.09.2025
Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана
17:39 / 15.09.2025
Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и зло...
17:28 / 15.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
