Ваканцията свърши: Народните представители се връщат в парламента

Народното събрание започва работа днес. Ваканцията приключи и пред депутатите стоят важни решения като: приемане на бюджета за 2026 година, избор на нови членове за Антикорупционната комисия, както и попълването на вакантните места при регулаторите.



"Завладяната държава" е темата на вота на недоверие, който ПП-ДБ обяви, че ще внесе още в началото на новия политически сезон.