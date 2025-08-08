ИЗПРАТИ НОВИНА
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще произвеждат 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
Автор: ИА Фокус 12:36Коментари (1)0
©
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще си сътрудничат за производството на натовските 155 мм снаряди. Това става ясно от стенограма от правителственото заседание, провело се на 23 юли. 

Концепцията е представена от министъра на икономиката Петър Дилов

Той посочва, че през последните месеци са водени преговори между страната ни и най-големия оръжеен производител за "трансфер на технологии и изграждане на съвместно предприятие". 

Първоначалният проект предвижда да се създаде консорциум, който да управлява завод за енергетични материали и заряди, и завод за производство на 155 мм боеприпаси. 

"С реализацията на посочените проекти, ползите за страната ни и за българската отбранителна индустрия са безспорни, като проектите ще предоставят възможности за разширяване и модернизация на производствения капацитет на "ВМЗ" и ще допринесат за укрепване на веригите на доставка, и ще осигурят необходимите условия за развитие на нови производствени способности, оперативно съвместими с изискванията на Европейския съюз и НАТО", заявява министърът по време на заседанието.

Очаква се проектът да допринесе за разкриването на нови работни места, както и за генерирането на повече приходи чрез местни данъци и дивиденти. 

Страната ни ще кандидатства по механизма SAFE на Европейската комисия за получаването на финансиране, с което да изгради двата завода, заложени в концепцията. Според стенограмата на България ще са необходими до 960 млн. евро, с които да участва за реализирането на проектите.


15.07.2025 Адмирал Емил Ефтимов: Изграждаме щаб, част от Алианса
02.07.2025 Милен Керемедчиев: Европа ще бъде използвана като "златна касичка"
01.07.2025 Томислав Дончев: Когато търговец вдигне цените, не купувайте от него, а от
друг
26.06.2025 Костадинов смята, че България не може да заделя 5% от бюджета за отбрана
17.06.2025 Военният министър: Решение да се харчат до 5% от БВП за отбрана, се очаква да вземат съюзниците на срещата на върха на НАТО
29.04.2025 Борисов: Имаме редкия шанс България да влезе в мощни консорциуми
Още новини от Национални новини:
Разбира криптоферма в селски имот
09:59 / 08.08.2025
Финансов експерт: В момента се купуват апартаменти с пари в саков...
09:34 / 08.08.2025
Ани Салич: Това е голяма измама, която може да навреди на хората,...
08:56 / 08.08.2025
Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение?
08:42 / 08.08.2025
Казусът "най-ниска цена" засяга негативно и потребителите
08:50 / 08.08.2025
Цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и...
08:43 / 08.08.2025

Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Предприемач: Цените на имотния пазар са изкуствено надути заради забавеното издаване на строителни разрешения
Предприемач: Цените на имотния пазар са изкуствено надути заради забавеното издаване на строителни разрешения
16:39 / 06.08.2025
