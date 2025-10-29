ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
В пловдивски рейс откриха бижута за 220 000 лева в кофа, пълна с кисело мляко
Автор: Емануела Вилизарова 14:51Коментари (0)4837
© Агенция Митници
Златни накити за 223 475 лева, укрити в кисело мляко, задържаха митническите служители при проверка на личен багаж на пътник в автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 27.10.2025 г., около полунощ, на пункта пристига автобус с пловдивска регистрация. В автобуса, управляван от български гражданин, пътували и 13 пътници от Турция за България. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При огледа на пътническия салон на една от седалките се установява, че има оставени две полиетиленови чанти, съдържащи хранителни продукти, сред които и 5 кг кисело мляко в пластмасова кофа с капак.

След отваряне на капака митническият служител установява, че в млякото са потопени 7 прозрачни опаковки, съдържащи изделия от жълт метал, сред които синджири, медальони, гривни, пръстени, колиета, обици, малка корона и вратовръзка. Според извършената експертиза от вещо лице всички изделия са от 14 - каратово злато с общо тегло 1241,53 грама на стойност 223 475,40 лева (114 261,16 евро). В хода на проверката се установява, че златните накити са собственост на един от пътниците – български гражданин, с инициали Н.М. на 50 години.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на ТД "Митница Бургас" под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 

На обвиняемия Н.М. е взета мярка за неотклонение "Гаранция в пари“ в размер на 2000 лева, както и мярка за процесуална принуда "Забрана да напуска пределите на Република България“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Наркоман подкара "Порше"
12:56 / 29.10.2025
Внимавайте при получаването на ресто след 1 януари: Монетите от 2...
12:27 / 29.10.2025
Рая Назарян е новият председател на НС
11:46 / 29.10.2025
Крият регистрационните табели с четири повтарящи се цифри
11:22 / 29.10.2025
Огромен ръст на продажбите на автомобили втора ръка
11:07 / 29.10.2025
Макс Баклаян: Хората усещат как парите им се изпаряват
11:32 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Ремонт на "Жълтото училище"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: