|В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
Това момиче се казва Ани. Една позната, която се занимава с PR, ми се обади и каза, че познава една девойка (Ани), дето се занимава с 0нли Ф£нс, но имала тежка съдба и искала да я разкаже при нас. Съгласих се, като най-любопитно ми беше как решаваш да си направиш профил в такъв сайт.
За мен всичко започва с раздялата на родителите. Затова ви казвам постоянно - не се разделяйте, хора, че не знаете кое дете как ще травмирате. И то как ще живее с вашите проблеми. Децата имат много крехка психика.
Най-интересното при Ани е, че разделят нея и брат ѝ. Тя отива при майка ѝ, а брат ѝ - при бащата. И така се случва, че цял живот не комуникират. Ама изобщо. И даже сега се видели наскоро за първи път след 15 години и нищо не си казали. Били като непознати. И според Ани няма да си комуникират и занапред.
Та Ани остава при майката, но тя няма пари и трябва да бачка в чужбина. И детето остава с бабата. И Ани се набърква в лоши компании. Започва да бяга от вкъщи постоянно. Може би като травма, че и тя е важна и че страда от всичко това. А може и заради друго да е. И не се прибира с месеци. Търсят я с полиция, издирват я. Неведнъж е под национално издирване. Това е нейният протест срещу всичко в живота ѝ.
Започват и кражбите. Майката праща пари, но малко. Спи при приятелки. После започва да спи по районните. Питах я колко пъти я задържана, но няма отговор. Не знае.
Като цяло е имала проблемен живот. Особено съдя по това, че в момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас. Но не мога да я порицавам. Даже по-скоро се радвам, че е решила да предприеме тази крачка и да учи. Защото можеше и да не го направи.
И е решила да изкарва пари по начина, който тя смята, че е правилен. Днес са изпратили 2500 долара. Събира добра сума на месец, но знае, че всичко е временно. И че някой ден ще се занимава със салон за красота. Това я влече.
А животът на Ани можеше да бъде различен, ако техните не се бяха разделили. Ани можеше сега да учи в Лондон или Милано или някъде другаде. Но не. Понякога просто не ти дават избор да живееш щастливи детство. Много тъжна история…
