Три месеца след официалното откриване на международния път Рудозем – Ксанти, ефектът от отварянето на "Беломорския проход“ е по-видим от всякога. Новата транспортна артерия не само съкрати разстоянието между двете държави, но и вля нов живот в икономиката и социалните връзки на граничния регион.
В района на Рудозем и най-близкото до границата село, Чепинци, гръцката реч вече е ежедневие. Местният бизнес бързо се адаптира към засиления трафик, като в Чепинци вече е в ход строителството на нова бензиностанция.
"Ефектите, които очаквахме, вече са налице. Бизнесът добре хваща вълната – имаме засилени доставки на зърнени култури и брашно към гръцките села, а нашите жители редовно посещават гръцките пекарни,“ споделя кметът на с. Чепинци, Риза Брахимбашев.
Местните жители потвърждават, че границата вече не е бариера. Хайри Милезимов отбелязва с усмивка, че разстоянието се е стопило дотолкова, че хората отскачат до Гърция "дори само за една закуска“. Освен емоционалното възобновяване на роднинските връзки, търговията също процъфтява. Според Мустафа Брахимбашев, изравнените цени, а понякога и по-изгодните оферти в Гърция, стимулират постоянния поток от купувачи и в двете посоки.
Новият ГКПП се оказа ключов и за курорта Пампорово. Само две седмици след отварянето на пункта е отчетен сериозен ръст на гръцките туристи. Toва са основно "уикенд туристи“, пристигащи в петък и заминаващи в неделя.
"Тенденцията е устойчива. Това беше отчетено почти веднага след отварянето на новия пункт,“ посочва пред БНТ Стефан Присадов, изпълнителен директор на "Пампорово“ АД.
Въпреки позитивите, пътуващите се сблъскват с административен парадокс. На самия ГКПП "Рудозем - Ксанти“ липсва терминал за продажба на винетки.
Шофьорите, влизащи от Гърция, са принудени да изминат 10 километра до първия пункт за продажба в град Рудозем. През този участък те се движат в нарушение на закона и са изложени на висок риск от глоби от контролните органи, преди физически да са имали възможност да закупят необходимия стикер.
