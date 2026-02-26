ЗАРЕЖДАНЕ...
|В едната част на България е пролет, в Родопите - сняг вали на големи парцали!
Кадрите са от днес 26.06 и са от родопското село Елховец.
Към момента в София градусите са около 4, но пече слънце и времето е прекрасно. За сметка на това в област Смолян - зимните условия са перфектни.
