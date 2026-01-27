В Триград са паднали 80 литра на кв. метър

© ФОКУС Значителни валежи са отчетени в област Смолян през изминалото денонощие, в които бе обявен и оранжев код, съобщиха за ФОКУС от Метеорологичната станция на Рожен.



В девинското село Триград са паднали 80 литра на кв. метър, в смолянското село Арда те са 69 литра, в Широка лъка – 41 литра.



На Рожен измерените количества валежи са 52 литра на кв. метър, в Смолян – 45 литра, Чепеларе – 46, В Златоград – 34 литра, а в Девин – 25.



Заради проливните дъждове в региона имаше много паднали камъни и активизирани свлачища, които затрудниха движението през нощта.