Компанията DPM Metals, чрез дружеството си "ДПМ Крумовград“, започна подготовка за поетапното закриване и рекултивация на рудник Ада тепе, като окончателното прекратяване на добива е планирано до края на 2026 г.

Рудникът, известен като най-старият златен рудник в Европа, привлече вниманието още през 2006 г., когато на хълма бяха открити останки от тракийско светилище. Последвалите археологически проучвания доказаха, че в района е извършван златодобив още в древността.

Съвременният проект започва през 2010 г., когато тогавашната компания Dundee Precious Metals инвестира в разработването на находището. В проекта бяха вложени около 165 млн. долара, а през 2018 г. започна активният добив. Година по-късно заработи и обогатителната фабрика.

При старта на дейността в предприятието работеха близо 300 души, като 95% от тях бяха жители на община Крумовград. По данни на компанията част от местните кадри вече обучават служители и за други международни обекти на групата.

Добивът в "Ада тепе“ се извършва чрез конвенционален метод, като е изградено интегрирано съоръжение за минни отпадъци с ограничено въздействие върху околната среда. Използват се основно събрани дъждовни води, а пречиствателна станция обработва използваните количества до високо качество.

Като социално ангажиран работодател компанията заявява, че продължава да информира открито обществеността за бъдещите си намерения и поставя акцент върху развитието на региона и след края на експлоатацията на рудника.

Сред обсъжданите идеи за бъдещето на терена след рекултивацията са изграждането на крайградски парк с възможности за отдих и разходки, туристическа зона с пикник пространства, къмпинг, каравани и бунгала, културна и занаятчийска зона за представяне на местните традиции, пространства за образование и спорт, както и пунктове за наблюдение на птици и природен парк с характерни за региона растителни и животински видове.

След приключването на дейността част от служителите ще получат възможност за работа в рудника на компанията в Челопеч или в други международни обекти на групата.