ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
В Гелеменово живеят в страх от ново наводнение
Автор: ИА Фокус 09:28Коментари (0)253
© NOVA
Проливните дъждове от последните дни и снеготопенето рязко повишиха нивата на много реки у нас и създадоха критични ситуации. Хората в пазарджишкото село Гелеменово, което преди повече от месец беше наводнено, живеят в напрежение и страх от ново бедствие. Местните жители твърдят, че институциите са ги изоставили, а коритото на река Телки дере все още не е почистено. Подрязани са само част от дърветата в края на населеното място.

Последните дъждовни дни отново повишиха нивото на реката и с това се върна страхът у хората. Те подготвят индивидуални и колективни искове към държавното дружество "Напоителни системи“.

При всеки дъжд Михаил Чолаков следи със страх как се покачва нивото на реката. "Институциите трябва да си свършат работата, за да можем ние да бъдем спокойни при дъждове. Нощно време като завали и дойде водата, какво правим?", пита Михаил Чолаков.

Точно на Коледа Телки дере излиза от корито си и залива къщата му. Водата влиза и в стаята, в която е спял. Помощ от държавата няма. "Тази стаичка се беше наводнила. Дюшемето е дървено, на места даже и пропадна. Отводнихме се и зачистихме, за да има къде да живея", разказва Михаил Чолаков пред NOVA.

До скоро изпомпвал вода от избеното помещение. "Всичко ми е заминало - машини, зимнина", казва Михаил Чолаков.

До реката е и къщата на 83-годишната Катерина Дойкова. "През нощта ставам по два пъти и гледам канала. Не е изчистен. Цял живот съм събирала. А водата като дойде, за един миг всичко отнася", казва Катерина.

Коритото на Телки дере повече от месец е оставено непочистено, след като местното население влезе в спор с "Напоителни системи" и изгони техниката им. По думите им намерението на държавното дружество било да премахне дърветата от дигите и да ги укрепи със скални блокове.

"Жителите казват, че не трябва. Ние сме категорични, че трябва. Те спират проводимостта на водата", обясни Сашка Маврикова, управител на "Напоителни системи“- клон Пазарджик.

За да не се повтори бедствието от два дни тежка техника на "Напоителни системи“ е влязла в най-критичната точка - там където Телки дери се влиза в река Елшишка и се образува тапа, която връща водата обратно в селото. "След като получихме становищата на РИОСВ и на Басейнова дирекция влязохме в река Елшишка, за да може да помогнем на течението на Телки дере, съответно да се оттече, за да можем да дръпнем водата и нивото на Телки дере спадна с 40 сантиметра веднага", обясни Маврикова.

Техниката ще продължи разчистване на коритото на река Елшишка до входа на Пазарджик, но заради разногласието с населението на Гелеменово няма да влезе в Телки дере. И така непочистеното дере ще продължи да притеснява Михаил и останалите жители на селото. За това са сигнализирали и прокуратурата.


Още по темата: общо новини по темата: 415
08.02.2026 »
07.02.2026 »
07.02.2026 »
07.02.2026 »
07.02.2026 »
06.02.2026 »
предишна страница [ 1/70 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, о...
10:01 / 08.02.2026
Експерт: Едната сметка за ток може да обхваща 20 дни, а другата 4...
09:37 / 08.02.2026
България попадна в челото на престижна класация
08:49 / 08.02.2026
Празник е!
08:32 / 08.02.2026
Облачно, но приятно време ни очаква днес
08:35 / 08.02.2026
Манол Пейков за Крум Зарков: С него проведох единствения разговор...
09:13 / 08.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я изнасилва и пребива
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я изнасилва и пребива
15:49 / 06.02.2026
Адвокат: След "шоковите" януарски сметки за ток действайте бързо, пускайте жалби - фактурата не е присъда
Адвокат: След "шоковите" януарски сметки за ток действайте бързо, пускайте жалби - фактурата не е присъда
09:15 / 06.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Парламентарни избори 2026
Мачове на България за Купа "Дейвис"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: