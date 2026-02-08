ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В Гелеменово живеят в страх от ново наводнение
Последните дъждовни дни отново повишиха нивото на реката и с това се върна страхът у хората. Те подготвят индивидуални и колективни искове към държавното дружество "Напоителни системи“.
При всеки дъжд Михаил Чолаков следи със страх как се покачва нивото на реката. "Институциите трябва да си свършат работата, за да можем ние да бъдем спокойни при дъждове. Нощно време като завали и дойде водата, какво правим?", пита Михаил Чолаков.
Точно на Коледа Телки дере излиза от корито си и залива къщата му. Водата влиза и в стаята, в която е спял. Помощ от държавата няма. "Тази стаичка се беше наводнила. Дюшемето е дървено, на места даже и пропадна. Отводнихме се и зачистихме, за да има къде да живея", разказва Михаил Чолаков пред NOVA.
До скоро изпомпвал вода от избеното помещение. "Всичко ми е заминало - машини, зимнина", казва Михаил Чолаков.
До реката е и къщата на 83-годишната Катерина Дойкова. "През нощта ставам по два пъти и гледам канала. Не е изчистен. Цял живот съм събирала. А водата като дойде, за един миг всичко отнася", казва Катерина.
Коритото на Телки дере повече от месец е оставено непочистено, след като местното население влезе в спор с "Напоителни системи" и изгони техниката им. По думите им намерението на държавното дружество било да премахне дърветата от дигите и да ги укрепи със скални блокове.
"Жителите казват, че не трябва. Ние сме категорични, че трябва. Те спират проводимостта на водата", обясни Сашка Маврикова, управител на "Напоителни системи“- клон Пазарджик.
За да не се повтори бедствието от два дни тежка техника на "Напоителни системи“ е влязла в най-критичната точка - там където Телки дери се влиза в река Елшишка и се образува тапа, която връща водата обратно в селото. "След като получихме становищата на РИОСВ и на Басейнова дирекция влязохме в река Елшишка, за да може да помогнем на течението на Телки дере, съответно да се оттече, за да можем да дръпнем водата и нивото на Телки дере спадна с 40 сантиметра веднага", обясни Маврикова.
Техниката ще продължи разчистване на коритото на река Елшишка до входа на Пазарджик, но заради разногласието с населението на Гелеменово няма да влезе в Телки дере. И така непочистеното дере ще продължи да притеснява Михаил и останалите жители на селото. За това са сигнализирали и прокуратурата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 415
|предишна страница [ 1/70 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, о...
10:01 / 08.02.2026
Експерт: Едната сметка за ток може да обхваща 20 дни, а другата 4...
09:37 / 08.02.2026
България попадна в челото на престижна класация
08:49 / 08.02.2026
Празник е!
08:32 / 08.02.2026
Облачно, но приятно време ни очаква днес
08:35 / 08.02.2026
Манол Пейков за Крум Зарков: С него проведох единствения разговор...
09:13 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS