В България сe продава уиски за над 100 000 лева, има опашки от хора за него

© България се превръща в все по-атрактивна дестинация за ценителите на висококачествено уиски. Това заяви експертът по уиски и организатор на Whisky Fest София, който ще се проведе между 31 октомври и 2 ноември, Младен Василев. В интервю за Money.bg отбеляза, че уиски културата в страната се развива с бързи темпове.



"На фестивала ще покажем над 500 марки уиски и специална селекция на ром и коняк. Ще има лектори с майсторски класове от над 13 държави. Посетителите ще могат да дегустират както класически марки на цени от 30-40 лева бутилката, така и уискита над 10 хиляди лева.“



Според Василев, клиентите на най-скъпите бутилки са богати ценители, готови да платят сериозни суми за уникален вкус и история. Любопитен е фактът, че все повече жени се включват в уиски културата в България и оценяват не само вкусовите качества, но и историята и преживяването, свързано с напитката.



"Уискито е преживяване“, казва експертът.



Младен Василев споделя, че българският пазар на уиски се развива динамично и постоянно се появяват интересни инвестиционни и колекционерски издания. Някои марки са изключително активни, а други пускат малки серии специално за България, с тираж от 200-300 бутилки, които колекционерите очакват с нетърпение.



Особено впечатляващо е, че вече има бутилки висококачествено уиски с единичен брой на цена над 100 хиляди лева.



"Тези бутилки влизат в България с единични серии и винаги има опашка от хора, които искат да ги притежават. Това не е просто бутилка на рафта, а комбинация от преживяване и история.“



Сред най-скъпите и търсени марки в света са Macallan и Highland Park, които имат специални серии за българския пазар. Василев отбелязва и усилията на млади български производители от Исперих, които се опитват да пробият на световната сцена с качествени единични малцови уискита.



"Благодарение на тях вече имаме сингъл малц от Исперих. Това са млади хора, които се справят отлично и имат потенциал да поставят България на световната уиски карта.“



Експертът подчертава, че уискито има своите ритуали и моменти от деня, когато различните видове са най-подходящи за консумация. Важното обаче е да се наслаждаваме умерено.



"Най-важното е човек да не прекалява с консумацията, защото тогава истинското удоволствие изчезва.“