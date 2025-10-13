ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В България е едно от най-живописните влакови пътувания в света и е само 10 лева
Това сочат даннните от ново международно проучване на британската туристическа платформа JR Pass.
Железопътната линия, свързваща Септември с Добринище, заема шесто място в глобалната класация на най-красивите есенни маршрути с общ рейтинг 7.81 от 10.
Оценката се базира на няколко фактора:
- oценки от преглеждания,
- брой месечни търсения,
- брой споменавания в социалната мрежа Instagram,
- метеорологични условия през есента.
Най-доброто есенно пътуване в света, според класацията, е Cumbres & Toltec Scenic Railroad в САЩ с рейтинг 9.08/10, следвано от Tren de Sóller в Испания и GoldenPass Line в Швейцария – с по 8.11/10.
В челната десетка се нареждат две японски линии, редом до строени в началото на XX век исторически железници.
Какво представлява Родопската теснолинейка?
Това е най-високата жп линия на Балканите линия с маршрут Септември - Велинград - Якоруда - Разлог - Банско - Добринище.
По теснолинейката се движат 14 влака в денонощието – по четири между крайните гари и останалите в по-кратки участъци, сочат данни на БДЖ. В състава на влак "Родопи" (в 08:55 ч. от Септември и обратно от Добринище в 14:40 ч.) има и бюфет-вагон, в който се предлагат храни и напитки.
Цената на билета между крайните гари варира от 6.60 лв. до 10 лв. За индивидуални пътувания и до 10 души не е необходимо предварително закупуване на билети.
Как е изградена Родопската теснолинейка?
Изграждането на жп линията започва през 1921 г., като целта е да се засилят възможностите за отбрана на тези отдалечени български територии, както и за добив и транспортиране на горски ресурс.
Проектът е на арх. Стоян Митов, а изпълнението е възложено на въведената година по-рано Трудова повинност. Избрано е нестандартното тясно междурелсие 760 мм предвид трудно проходимия планински терен и икономически съображения.
Работи се денонощно, изцяло ръчно. С помощта на малки взривове работниците си помагат в разбиването на скалите в непристъпното дефиле на река Чепинска.
Първите 39 км от линията са изградени за 5 години – това е отсечката Сарамбей - Лъджене (Септември - Велинград), открита официално на 1 август 1926 г., припомня Darik.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Голям провал за ГЕРБ, Пеевски ги разгроми
11:47 / 13.10.2025
Собственик на апартаменти: Oсновната причина за случилото се е на...
11:38 / 13.10.2025
Няма друга държава, в която на цената на едно кафе можеш да посет...
11:07 / 13.10.2025
Прокурор за схемата с изчезналите 55 млн. лв. за строежа АМ "Хему...
10:54 / 13.10.2025
bTV и Сашо Кадиев в центъра на скандал с измислен наследник на Па...
10:41 / 13.10.2025
Освен с по-добрите магистрали, Сърбия ни изпревари дори и в защит...
10:16 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS