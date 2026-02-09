© БНТ виж галерията Днес в 15:30 часа в Главна дирекция "Национална полиция", представители на МВР и прокуратурата ще дадат информация за хода на разследването по случая "Петрохан". Това съобщиха от полицията.



Припомняме, че след като намериха мъртви Ивайло Калушев, 23-годишния му близък приятел Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, драмата "Петрохан" се заплита още повече. И тримата бяха в неизвестност от 29 януари, а труповете вече са шест.



Следете Plovdiv24.bg, за да узнаете какво точно ще съобщят властите!