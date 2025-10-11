ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ужасна трагедия за наш млад футболист
"Tръгна си най-голямата опора в живота ми. Благодаря ти за всичко, което ми даде. Никога няма да го забравя. Обичам те завинаги. Почивай в мир, тате", написа скърбящият Емануел Мирчев.
Ману, както е известен футболистът, наскоро се раздели с клуба си Хесен Касел. Мирчев записа 19 мача за младежкия национален отбор под ръководството на Александър Димитров. Халфът преди това игра и за юношеските национални гарнитури на България.
Екипът на Plovdiv24.bg изказва искрени съболезнования.
