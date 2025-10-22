ИЗПРАТИ НОВИНА
Уволниха служителите на НКЖИ, крали ябълки от частна градина по време на дежурство
Автор: Велизара Ангелова 20:32
© / Facebook/Теодор Вълчев
Генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков изрази лично своето искрено извинение към собствениците на ябълковата градина край междугарието Дралфа – Търговище, която стана обект на посегателство от служители на компанията по време на ремонтни дейности на 17 октомври 2025 г.

След като инцидентът беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, инж. Александър Вецков незабавно разпореди вътрешна проверка. На база събраните данни и писмени обяснения от всички участници бяха предприети най-строги дисциплинарни мерки – девет работници и ръководителят на групата са освободени от работа, а други петима служители и ръководни лица са получили официални предупреждения за уволнение, съобщиха от НКЖИ.

"Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков.

НКЖИ отстоява принципа на нулева толерантност към всякакви прояви, които компрометират железопътния сектор и доверието на обществото в него. Компанията ще продължи да работи за утвърждаване на култура на професионализъм, етика и уважение – както към труда, така и към хората и средата, в която работим.







