ЗАРЕЖДАНЕ...
Уволниха шефката на "Медицински надзор"
©
Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията.
Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.
Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.
Министерството на здравеопазването изразява благодарност към г-жа Иванка Динева за положените усилия и работата ѝ в периода на управление на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“.
Още по темата
/
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
25.02
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи образователният процес и системата да не се политизира
24.02
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план
24.02
Още от категорията
/
За пореден път съдът отложи делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в столицата
12:51
Пролетта чука на вратата
08:00
Европейският прокурор Теодора Георгиева: Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение
26.02
Антон Станков: Пленумът на ВСС би трябвало да има правомощия, но самите членове са решили, че не са компетентни
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.