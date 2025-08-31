ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Урсула фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България
Припомняме, че министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот.
По думите на Желязков "Бялата книга“ и действащият механизъм още от началото на годината дават ясни перспективи за развитието на индустриалните отбранителни способности. Това за България означава значителни възможности за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика.
"Като черноморска държава за нас е от изключително значение да гарантираме сигурността си, което се обуславя и от стратегическото ни положение в Югоизточна Европа", каза още Желязков.
Коментар направи и председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен пред журналисти:
"България има много силна традиция в ЕС. Най-големият частен работодател в страната е в отбранителната индустрия. 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България. Благодаря за подкрепата за воюващата страна. Бруталната война продължава четвърта година и Путин няма да спре", заяви тя.
Урсула Фон дер Лайен разкри, че в Сопот ще бъдат открити нови работни места. "С новото финансиране е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности. В момента навсякъде в Европа ускоряваме производството. Производствения капацитет трябва да стигне 2 млрд. го края на годината.
Според председателят на ЕК Путин не се е променил и няма да се промени. Той може да бъде контролиран само с мерки за разоръжаване.
Тя потвърди, че България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 23
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 8 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Костадин Костадинов пред Plovdiv24.bg: Урсула ще трябва да влезе ...
18:23 / 31.08.2025
Урсула фон дер Лайен пристигна на летище "Пловдив"
17:58 / 31.08.2025
Само за седмица потребителската кошница с основни стоки е поскъпн...
17:41 / 31.08.2025
Красимира има нужда от помощ, за да бъде с децата си
17:43 / 31.08.2025
Напрежението в Сопот ескалира, дъждът не спря протестиращите
17:21 / 31.08.2025
Тир се обърна на отсечката, където загина Сияна
16:57 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS