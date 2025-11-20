ИЗПРАТИ НОВИНА
Тя бе една от първите тв говорителки. Отиде си в големи мъки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:52
©
На 14 ноември се навършиха 33 години от смъртта на легендарната говорителка на БНТ Мария Тролева. Обичаната звезда от малкия екран си отива от този свят едва на 49 години, а последните й месеци живот са изпълнени с нечовешки мъки и страдания, спомня си нейната единствена дъщеря Косара. И тази година тя почете паметта на майка си достойно, въпреки че отдавна се е изнесла от столицата с втория си съпруг, с когото са се отдали на селска идилия в Люти брод край Мездра, където гледат зарзават, животинки и произвеждат биомед, пише вестник "Ретро". 

Мария Тролева попада в лапите на рака малко след позорното й уволнение от БНТ, с което до последно не можела да се примири. Водещата на "По света и у нас“ изпаднала в тежка депресия, а унижението и стресът я разболели. Лекарите й поставили диагноза рак на гърдата, като й давали добри шансове за живот. Тя се подложила на спешна операция и едната й гърда била отстранена.

След интервенцията обаче възстановяването и лечението не тръгнали както трябва и Мария получавала страшни болки. Въпреки това запазила достойнство и не искала никой от бившите й колеги да знае, че минавала през деветте кръга на Ада. Макар и тежко болна, тя посещавала сбирките им и общувала най-често с колежката си Мария Янакиева. Помежду им нямало конкуренция и завист, двете адашки се разбирали добре и докато били на екран, и след това.

В нощта, в която Тролева издъхнала в дома си пред очите на втория си мъж, се чула за последно с Янакиева. Уж се разбрали на следващия ден да излязат да се разходят по софийските магазини, но нощеска й прилошало силно и издъхнала. Въпреки че Косара – дъщерята на легендарната говорителка, твърде рано губи майчината опора, до ден днешен спомените й с нея не са избледнели. Тя разказва, че Тролева си е отишла обидена от този свят, но с присъщата й гордост.

Дъщерята на първата говорителка на БНТ разказва, че голяма част от опита си е успяла да придобие от своята майка и това я накарало да поеме по нейните стъпки. В зората на Нова телевизия тя също бе новинарка и водеше централната емисия в медията. По-късно се премести да работи в различни кабелни канали, а последно имаше предаване в земеделската "Агро тв“.

От първия си мъж има син и дъщеря, но с него се развеждат. Почти на 60, Косара среща любовта повторно и минава под венчилото. С настоящия й втори съпруг живеят в село Люти брод, далеч от суетата и динамиката на столицата. Бащата на Косара – Александър Мутафчиев, който е първата голяма любов на майка й Мария, също е покойник. Той бе талантлив оператор в националната телевизия, но след напускането си оттам се скри от публичността и почина в забвение.







