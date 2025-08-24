Туристка: Какво да правя в Гърция? За същите пари в България ще си изкараме като царе

© Август е към края си, а българското Черноморие продължава да привлича хиляди туристи. Въпреки бурното море през последните седмици и ежегодните негативни кампании срещу родното море, туристите остават доволни от почивката си.



Диана Иванова от Пазарджик е успяла да посети българското Черноморие три пъти през сезона – през юни в Черноморец, през юли в Св. св. Константин и Елена и през август в Сарафово. Всяка от почивките е била с продължителност 6–7 дни, а впечатленията й са изключително положителни.



"Целта ми не е да правя реклама, а да покажа, че България предлага качествен туризъм, храна и забавления, стига човек да има очи да ги види и усети“, споделя тя пред местното издание Flagman.bg.



Диана припомня, че много хора предпочитат чужбина – особено Гърция – но според нея за същите пари тук можеш да се насладиш на петзвезден хотел, отлично обслужване и разнообразни развлечения.



"През последните години стана много модерно да си плюем по собствената страна и да хвалим чуждото. Например Гърция. Убиха се всички да ходят там. Да, не крия, че там също е хубаво, но в никакъв случай не е по-евтино. За същите пари, които бихме похарчили в среден клас курорт в Гърция (тук изобщо не говоря за Фанари, Керамоти и т.нат.), тук ще си изкараме като царе. В буквалния смисъл. Ще почиваме в петзвезден хотел с качествено обслужване и ресторанти. Но нека да ви разкажа за моите почивки през този летен сезон. И аз, както всички останали, ходех в Гърция", разказва още тя.



През юни тя комбинира командировка с почивка в Черноморец, където посетила различни плажове и заведения. През юли е посетила северното Черноморие, като се настанила в хотел с басейн в Св. св. Константин и Елена.



"Персоналът беше много любезен, базата поддържана и чиста, а обслужването на ниво“, спомня си туристката.



Август тя е избрала градски туризъм в Бургас, като е отседнала в апартамент в кв. Сарафово и е съчетала почивката си с посещение на Spice Music и местните забележителности – Остров Света Анастасия, Фестивала на пясъчните фигури, Акве Калиде и Ченгене скеле. Цените на плажа, според Диана, са "буквално за смях“ – шезлонг с чадър струвал само 1,20 лв.



"Ами кажете ми, какво да правя в Гърция?! Българското Черноморие предлага всичко, от което човек има нужда за една пълноценна почивка. През последните две години напълно ми се промени представата за нашето море“, заключава тя, апелирайки към всички да не критикуват родното, а да го посетят.