|Турист е изчезнал в Стара планина, тече мащабна спасителна операция
Вчера около 10:00 ч. в Дирекцията на парка е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа "Партизанска песен“ към хижа "Мазалат“, с намерение да продължи към хижа "Тъжа“. Последно е бил забелязан в района на хижа "Мазалат“, където е споделил, че планира да пренощува на заслон "Голям Кадемлия“ и на следващия ден да продължи прехода си.
Липсата на контакт в продължение на няколко дни е накарала близките му да подадат сигнал за издирване.
Вчерашните метеорологични условия в планината – силен вятър над 150 км/ч и обилен снеговалеж – не позволиха да започнат активни спасителни действия. Днес обаче се провежда мащабна съвместна акция с участието на служители на Парковата дирекция от северната и южната страна на Балкана, както и на няколко екипа на Планинската спасителна служба. В издирването е включва и техниката от Парка – УТВ и АТВ машини, които улесняват придвижването в труднодостъпните и заснежени райони, както и дрон.
Директорът на Дирекция "Национален парк Централен Балкан“ Георги Кръстев, изразява надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би му дало шанс да оцелее при тежките зимни условия.
Ръководството на Парка се надява на благополучен изход от операцията и призовава туристите да следят внимателно метеорологичните прогнози и да предприемат планински преходи само при подходящи условия и добра подготовка.
