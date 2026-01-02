ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Търговците на горива: Разликата между веригите при цените е около 4–6 евроцента
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:14Коментари (0)1791
© ФОКУС
Първият работен ден на новата година бележи прехода на бензиностанциите към разплащане в евро. Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, уверява, че преходът е минал гладко.

"Абсолютно нормално беше всичко. Системите се рестартираха за около 30–40 минути и сега работят безпроблемно. Нямаше голям наплив на клиенти“, обяснява пред bTV той.

Новият софтуер позволява автоматично изчисляване на рестото както в лева, така и в евро. Ако клиентът плати в левове, но иска рестото в евро, системата го калкулира автоматично.

"Все още има клиенти, които предпочитат да получат стотинки в лева, но това не е проблем и ще се регулира в рамките на 1–2 седмици“, добавя председателят.

В големите градове повечето клиенти вече използват евро, докато в по-малките населени места хората са по-притеснени и все още нямат достатъчно евро в себе си. "В момента всяко двадесето плащане е в евро, а всяко деветнадесето - в лева. Може би около 95% от плащанията са все още в лева, след 2-3 седмици ще се променят нещата“, казва Хаджидимитров.

Цените на горивата на таблата вече са в евро, но това не означава, че горивото е по-евтино – просто стойността е конвертирана. Разликата между веригите вече е по-малка, около 4–6 евроцента спрямо предишните 10–12.

"Доставките на горива се нормализираха и няма проблеми с логистиката. Цените на световните борси и потреблението също са стабилни, така че през следващите месеци не очакваме резки промени“, уверява Хаджидимитров.

Той съветва шофьорите да бъдат спокойни – горива има и цените са едни от най-добрите в Европа. Персоналът е обучен за работа с евро, така че пътуването ще бъде спокойно и безопасно.


Още по темата: общо новини по темата: 1606
02.01.2026 Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
02.01.2026 След 1 януари ремонтът на колата ни излиза "златен"
02.01.2026 Прогноза: Минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари
02.01.2026 Важна информация за клиентите на Пощенска банка
02.01.2026 Сигнал: Спекулата с еврото започна!
02.01.2026 КЗП: Търговците нямат право да връщат смесено ресто – част в евро и част в левове
предишна страница [ 1/268 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Георги Рачев: Времето е много студено, но започва промяна
08:36 / 02.01.2026
С въвеждането на еврото в България: Скок в цените на тази услуга
08:14 / 02.01.2026
Прогнозата на НИМХ: Идва сняг!
07:59 / 02.01.2026
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече ...
22:59 / 01.01.2026
Анкета на ФОКУС: Българите не знаят за какво да похарчат първото ...
22:11 / 01.01.2026
Кървава Нова година: Мъж уби брат си с брадва, рани племеника си
21:51 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
Световна черна хроника
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: