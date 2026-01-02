ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търговците на горива: Разликата между веригите при цените е около 4–6 евроцента
"Абсолютно нормално беше всичко. Системите се рестартираха за около 30–40 минути и сега работят безпроблемно. Нямаше голям наплив на клиенти“, обяснява пред bTV той.
Новият софтуер позволява автоматично изчисляване на рестото както в лева, така и в евро. Ако клиентът плати в левове, но иска рестото в евро, системата го калкулира автоматично.
"Все още има клиенти, които предпочитат да получат стотинки в лева, но това не е проблем и ще се регулира в рамките на 1–2 седмици“, добавя председателят.
В големите градове повечето клиенти вече използват евро, докато в по-малките населени места хората са по-притеснени и все още нямат достатъчно евро в себе си. "В момента всяко двадесето плащане е в евро, а всяко деветнадесето - в лева. Може би около 95% от плащанията са все още в лева, след 2-3 седмици ще се променят нещата“, казва Хаджидимитров.
Цените на горивата на таблата вече са в евро, но това не означава, че горивото е по-евтино – просто стойността е конвертирана. Разликата между веригите вече е по-малка, около 4–6 евроцента спрямо предишните 10–12.
"Доставките на горива се нормализираха и няма проблеми с логистиката. Цените на световните борси и потреблението също са стабилни, така че през следващите месеци не очакваме резки промени“, уверява Хаджидимитров.
Той съветва шофьорите да бъдат спокойни – горива има и цените са едни от най-добрите в Европа. Персоналът е обучен за работа с евро, така че пътуването ще бъде спокойно и безопасно.
