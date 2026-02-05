ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трифонов за записите от козметичните салони: Аз нали ви казах
И сега, на фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети в България, отново съм принуден да кажа: "Аз нали ви казах“.
Случилото се с изтеклите кадри от камерите в тези салони и помещения и изтичането им впоследствие в сайтове за порнографско съдържание е ужасно, отвратително, страшно и гнусно. Това пише във Facebook профила си лиделрът на ИТН.
"Тези събития на практика поставиха темата за конкретно законодателство с цел превенция. Законодателство, което именно "Има такъв народ“ предложи преди няколко месеца. То беше свързано именно със защитата на личното пространство на всеки един български гражданин. Повтарям - на всеки един български гражданин. Със защита на интимния му живот. Със защита на здравния му статус. Със защита на семейството, децата, честта и достойнството. Въпреки това партии и медии около тези партии крещяха, че това е цензура и нарушава свободата на словото", казва той.
"Искам сега същите тези кресливи партийки и присъдружни журналисти да обяснят на всички потърпевши, че изтеклите кадри и снимки са защита на свободата на словото.Ако някои от вас, които изговорихте толкова лъжи срещу нашето предложение, се окаже, че е главен герой в тези кадри, аз мога ли да го кача в интернет и да кажа, че подкрепям свободата на словото, защото вие така разбирате "свободата на словото“? И ако някой скочи срещу мен, аз да кажа, че това е цензура? Истината е, че ако законът на "Има такъв народ“ беше приет, хората, отговорни за тази мръсотия, щяха да са там, където им е мястото - в затвора!", заключи Трифонов.
