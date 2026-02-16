ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трифонов: Педофилите са най-гнусната част от обществото, а Лора Крумова ронеше сълзи
ФОКУС публикува цялото му изявление без редакторска намеса:
Днес гледах продължението на паническите действия на ППБД, които включиха и клакьорите си от двете частни национални телевизии - БТВ и Нова. По Нова телевизия Лора Крумова ронеше сълзи, интервюирайки майката на едно от убитите момчета, и двете страдаха колко добър човек е бил убиецът Ивайло Калушев. За майката на това момче не знам, не знам как е възможно да оправдаеш убиеца на детето си. Това е толкова чудовищно и ненормално. Но ми е интересно дали Лора Крумова осъзнава колко откачено и нелепо изглежда отстрани, защитавайки подобна теза.
По БТВ Светльо Иванов беше поканил един от спонсорите на сектата - кмета Васил Терзиев. Той потвърди, че много пъти е ходил в хижата и те са му били приятели. Потвърди също, че им е дарил пари, но, забележете, превел ги е в частната сметка на един от тях, а не на официалната сметка на това ужасяващо НПО. За пореден път ще кажа, че с това интервю кметът Терзиев затвърждава позицията ми, че трябва веднага да си подаде оставката.
Още по-интересно беше, че и по двете телевизии, в синхрон, заговориха, че искат международно разследване. Значи така. Не им харесват показанията на сексуално малтретираните жертви. Не им харесват странните сексуални практики. Не им харесват откритите доказателства за убийствата. Не им харесва, че са финансирали сектата. Не им харесва, че са легитимирали цялата ужасия с подписи на министрите си. Не им харесва, че тяхното МВР с Рашков е осигурило пълна липса на контрол. Не им харесват изводите. И гледат да спрат всичко с искане за международно разследване.
Затова вижте сега - каквото и да не ви харесва, и ФБР да дойде, и Хорейшио да дойде, местопрестъплението е ясно.
И ППДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Ще ви кажа моето мнение. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество. И не по-малко гнусна част са хората, които ги защитават. Така мисля аз!
