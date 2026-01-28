© ФОКУС Дадох отговора, който давам и последните три пъти- няма да стана служебен премиер. Това заяви подуправителят на БНБ Радослав Миленков след консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.



Миленков заяви, че води две направления в БНБ и има ангажименти с Европейската централна банка.



“Знаете, аз съм давал аргументите и пред вас, и пред президента. Те са известни. Повторих ги на госпожа Йотова. А те са накратко това, че ръководя две управления в момента в БНБ – "Банков надзор“ и "Емисионно“. Член съм на Надзорния съвет на Европейската централна банка. Всичко това са ангажименти и ограничения. Управителят спомена някои от тези ограничения. Така че не е изненада, предполагам, за никого моята позиция за пореден път по темата", каза той.



