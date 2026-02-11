ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Тошко Йорданов за избора на служебен премиер: Очакват ни нечестни избори!
Автор: Марияна Стойчева 14:33Коментари (2)456
©
Очакват ни нечестни избори. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов по отношение на решението на президента Илияна Йотова да избера Андрей Гюров за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС. 

"Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня отново. Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС", каза от своя страна Александър Рашев от ИТН.

"Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност'', отбеляза Рашев.

"Това създава юридически пречки и поставя под въпрос решенията, които г-н Гюров ще вземе като служебен министър-председател, което и от юридическа гледна точка създава огромен проблем. Не знам дали президентът Йотова е мислила върху този въпрос, но ако юридическият казус се развие в скоро време, ще изпаднем в патова ситуация", каза още той.



Още по темата: общо новини по темата: 1086
11.02.2026 Официално от БСП: Киселова става председател на парламентарната група
11.02.2026 Промени в парламентарната група на БСП
04.02.2026 Зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване
01.02.2026 Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
30.01.2026 Бойко Борисов към Манфред Вебер: България отбеляза сериозен икономически напредък
29.01.2026 Рая Назарян наказа пловдивски депутат с отстраняване
предишна страница [ 1/181 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Не се притеснявай Тошко, тези избори ще ви изхвърлят на бунището на Историята, наред с МЕЧо!
-1
 
 
За съжаление червената крава играе пак против България!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите...
12:27 / 11.02.2026
Българин, завърнал се след 10 години в чужбина: Инфлацията на Зап...
11:57 / 11.02.2026
Радостин Василев за ''Петрохан": Васил Терзиев да си подаде остав...
12:05 / 11.02.2026
Проговори бащата на Николай Златков, разкри какво е видял в Мекси...
11:56 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
12:22 / 11.02.2026
Строителството на обходния път на Кресна – ще има 3 големи моста ...
11:58 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: