Очакват ни нечестни избори. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов по отношение на решението на президента Илияна Йотова да избера Андрей Гюров за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.



"Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня отново. Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС", каза от своя страна Александър Рашев от ИТН.



"Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност'', отбеляза Рашев.



"Това създава юридически пречки и поставя под въпрос решенията, които г-н Гюров ще вземе като служебен министър-председател, което и от юридическа гледна точка създава огромен проблем. Не знам дали президентът Йотова е мислила върху този въпрос, но ако юридическият казус се развие в скоро време, ще изпаднем в патова ситуация", каза още той.



