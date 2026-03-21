Очаквам отвратителна предизборна кампания. Това каза в Кюстендил Тошко Йорданов от "Има такъв народ", предаде ФОКУС.
"Снощи един от кандидатите на новосформираната коалиция, бившият служебен вътрешен министър Дерменджиев, е отишъл в ГДНП в София, за да раздава задачи на полицията кого да проверява по изборите. Само отварям скоба – той не е министър на вътрешните работи. Той е кандидат-депутат, избран от български граждани. Как бихте изтълкували, ако аз или някой мой колега влезе в МВР, за да раздава задачи на полицията“, каза Йорданов.
По думите му ни очаква отвратително манипулирана предизборна кампания, включително манипулиране на крайния резултат.
"Никой не може да има в България достатъчно гласове, за да управлява самостоятелно – това е политическата обстановка, така че този, който е първи, ще трябва да се справи със сложната задача – как се е държал с останалите и към кого може да се обърне за подкрепа“, допълни Тошко Йорданов.
По думите му изминалият парламент е свършил повече работа от последните четири парламента.
