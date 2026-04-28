66-годишен мъж е пострадал тежко при трудов инцидент в Златоград. Той е бил сериозно наранен по време на работа със струг. Мъжът е получил тежки травми, и е загубил значително количество кръв. Лявата му ръка е откъсната от раменната става.

Той е закаран в Центъра за спешна медицинска помощ в града, от където лекарите, сред които хирург и анестезиолог, са му оказали първоначалната животоспасяваща помощ. Заради тежкото му състояние обаче, те задействали системата за помощ с въздушен транспорт, съобщи д-р Ерол Чинар, завеждащ филиала на Спешната помощ в Златоград.

От Смолян е осигурена кръв за кръвопреливане на пострадалия. В Злаатоград е пристигнал медицински хеликоптер и мъжът вече се трансоприта до болница "Софиямед“ в столицата, където му предстои спешна животоспасяваща операция.

Инспектори от Инспекцията по труда пътуват към Златоград, за да извършат проверка на причините за трудовата злополука, съобщи директорът на Инспекцията по труда – Смолян Елен Минчев.

Причините за възникване на инцидента се изясняват.