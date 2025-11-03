ИЗПРАТИ НОВИНА
Тежък екшън с патрулка, виновният е бил много пиян и дрогиран
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:50Коментари (0)951
©
Архивна снимка
Пиян и дрогиран шофьор предизвика пътен инцидент с полицейски екип. За радост след удара няма пострадали хора, а само леки материални щети. Случката се разиграла снощи при опит за полицейска проверка на пътя между село Юндола и Якоруда.

Униформените били в близост до разклона за село Пашови, когато забелязали криволичещ лек автомобил "Шкода“. Те го последвали и подали светлинен и звуков сигнал с патрулния автомобил на шофьора му да спре.

Той обаче не се подчинил и продължил по пътя си. Органите на реда го приближили, но водачът на шкодата загубил управление и се блъснал в тях странично. След удара мъжът отново не спрял, а продължил по пътя си. Едва след няколкостотин метра органите на реда успели да го спрат и задържат.

Зад волана се оказал 41-годишен жител на якорудското село Черна Места. Екип на "Пътна полиция“ го тествал с технически средства, като пробата му за алкохол отчела 2.34 промила, а пробата му за наркотици също се оказала положителна. Беглеца е задържан в ареста на РУ-Велинград за срок от 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.







