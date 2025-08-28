ИЗПРАТИ НОВИНА
Тежки дни за фирмата, предлагаща парасейлинг на Южния плаж в Несебър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:46
© БНТ
Намалява интересът към екстремните водни атракции. Десет дни след трагичния инцидент, при който загина 8-годишно дете по време на полет с парасейлинг, проверка на БНТ установи, че фирмата, предлагаща услугата на Южния плаж в Несебър, се е изнесла вчера. Мястото е заето от чадъри и шезлонги.

Спасители съобщават, че водните атракции са били затворени след инцидента. Повечето фирми за екстремен полет с парашут по Южното Черноморие отказаха коментар пред камерата за мерките за безопасност, а нов законопроект въвежда ясни правила и строг контрол върху този вид дейност.

По информация на "Морска администрация", 14 лодки по Южното Черноморие предлагат парасейлинг, като екипажът трябва да включва капитан и инструктор, преминал задължително специален курс. След трагедията с 8-годишното дете в Несебър интересът към парасейлинга спада заради опасенията на туристите.

"Страхувам се, защото чувствам една несигурност навсякъде вече. И това, че няма институция, която да прави контрол върху тези атракциони. Човешкият живот чак толкова не ги трогва ли не знам. Имат ли деца тези хора, нямат ли", каза Галина, турист. 

"Всичко е най-вероятно до износване на въжетата. Иначе няма нищо страшно", допълни Христо Клименов, който също почива по нашето Черноморие.

"Според мен не са обезопасени толкова нещата. Не бих се качил изобщо. За мен това е страшно", заяви Владимир. 

"След инцидента някаква бомба падна все едно. Хората ги е страх. Не знам защо. При нас е много спокойно, безопасно, всичко е ново и е направено с цел безопасност, за да няма такива проблеми", каза Даниел Енчев, инструктор по джет.

Всеки клиент на атракциона подписва декларация, като за децата се подписват родителите, преди полет се преминава инструктаж. Коланите и карабините се сменят при най-малка амортизация.

"Всеки ден се проверяват преди започване на работния ден. Капитанът и неговият инструктор си проверяват лодката дали е технически здрава, коланите как са, карабините как са. "Морска администрация" ни проверява", коментира Даниел Енчев.

От "Морска администрация" в Бургас увериха, че имат достатъчно служители за контрол на парасейлинг атракциите, ако изготвеният законопроект бъде приет. За да се спазват новите правила за проверки на съоръженията обаче проверяващите вероятно ще се наложи да преминат допълнително обучение.


28.08.2025 Концесионер: Това е абсурдно!
26.08.2025 Майка на 8-годишно дете: Казаха ми, че ще се озова в Пазарджик, ако въжето се скъса
25.08.2025 Георги Матеев: Защо в България няма да стъпя на какъвто и да е атракцион?
23.08.2025 Поли Карастоянова: Преди 5 години в Гърция при същите обстоятелства загиват брат и сестра
22.08.2025 Държавата ще регулира атракционите, а търговците ще застраховат потребителите
потребителите
22.08.2025 Майката на малкия Иван, който загина в Несебър: Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем
Пожар в Рила
18:53 / 28.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
18:53 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
18:54 / 28.08.2025
И резиденция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имот...
18:54 / 28.08.2025
18:54 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била...
17:40 / 28.08.2025
17:40 / 28.08.2025
Инициативата за сексуалната връзка между учителя и ученичката дош...
17:35 / 28.08.2025
17:35 / 28.08.2025

"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ryanair свали от борда дете в неравностойно положение
Пожари 2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
