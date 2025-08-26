ЗАРЕЖДАНЕ...
|Теменужка Петкова: Не те ли е срам, Асене?
Дълго време ще ни е нужно, за да преодолеем негативните последици от присъствието на този човек в публичните финанси на страната. Нека си припомним само някои от неговите действия:
- да вземеш заеми, за да увеличиш заплати и пенсии, без за това да са налице икономически предпоставки;
- да вземеш от държавната енергетика малко над 5 млрд. лв., без да е ясно за какво са похарчени;
- да изтеглиш от НЕК 1 .2 млрд. лв., уж за да купиш зърно, но и до днес да няма нито зърно, нито пари;
- да вземеш 1.2 млрд. лв. от ВиК холдинга без да е ясно за какво са похарчени;
- да подпишеш споразумение за помощ на земеделците за 600 млн.лв. без да си осигурил средства в бюджета за това;
- да обещаеш на българските общини средства за инвестиционни проекти за милиарди, а да предвидиш в бюджета само 500 млн. лв.;
- да превърнеш в нещо нормално дефицита по бюджета да бъде 3%. Това е повече от недопустимо!
И след като си припомнихме само една малка част от всички безобразия, които Асен Василев сътвори, възниква най-логичният въпрос: Не те ли е срам, Асене???
