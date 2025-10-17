ЗАРЕЖДАНЕ...
|Таня Колчакова – Янева: Случи се!
Това не е просто договор- това е победа на духа, на културната общност и на вярата, че когато сме заедно, можем всичко.
Преди месеци, точно две минути преди крайния срок, входирахме този проект с шепа надежда и море от усилия. Тогава всички казваха, че няма как да се справим- без нормативна уредба, без време, в момент, когато дори Общинският съвет беше в оставка.
Но ние успяхме, защото бяхме екип. Защото вярвахме, че Пазарджик заслужава култура, която обединява, вдъхновява и оставя следа.
Днес вече можем да кажем- това е реалност. Предстоят 6 месеца, изпълнени с над 100 събития и участието на повече от 660 творци от нашия град и региона. Ще видим сцени, изложби, концерти, театър и музика- живот, който ще пулсира във всеки културен институт, читалище и галерия.
От сърце благодаря на всички, които повярваха, работиха и дадоха частица от себе си. Това е наш общ успех- на хората на културата, на администрацията, на Общински съвет Пазарджик, на гражданите", съобщи заместник-кметът на Пазарджик Таня Колчакова – Янева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
