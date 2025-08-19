ЗАРЕЖДАНЕ...
|Така изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него и уби човек
Следствените органи ще продължат още с огледа и машината е поставена под охрана в гаража като веществено доказателство по съдебното дело срещу извършителя на катастрофата Виктор Илиев.
Припомняме, че на 15 август стана тежка катастрофа на столичното кръстовище на бул. "Възкресение" и "Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Вследствие на удара загина пътник от автобуса, а четирима души бяха откарани в болница.
