ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Според информация от полицията, автомобилът е напуснал пътното платно и се е ударил в мантинелата. На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на 17-годишна пътничка в колата.
Шофьорът на автомобила – 20-годишен мъж, е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава. От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, особено през нощта.
Денис Симеонов, свидетел, описва във фейсбук трагедията:
"Повръща ми се от хората. Напълно си заслужаваме всичкото лошо, което ни се случва — дори и по-лошо. Случката е от снощи, около 23:30 ч., на магистрала "Тракия“, в района на Пловдив. Тъмно, вали дъжд. В аварийната лента виждам спрели 2–3 коли — хора махат отчаяно с ръце, светят с фенери. Без да се замисля, спирам. Никой обаче не идва до колата ми. Слизам, за да разбера какво се случва.“
Според свидетеля на мястото е имало две жени, двама мъже и шофьорът на автомобила. Момичето било затиснато между колата и мантинелата, а опитите за помощ били затруднени от тежкия автомобил и липсата на активна намеса от страна на другите присъстващи.
"Автомобилът се е запалил в движение. Шофьорът се е паникьосал и е отбил в аварийната лента. Момичето е тръгнало да слиза още преди колата да спре напълно — заради дима в купето. В този момент колата удря мантинелата и я затиска. Опитахме се да преместим колата, но бе почти невъзможно. Излязох на пътното платно, спрях някои коли, изкарах въже, но загубихме време. Вече беше късно.“
Денис Симеонов призовава: "Бъдете хора. Помагайте си. Не подминавайте чуждата болка. Не бъдете злобни, не бъдете безразлични. Бъдете добри — с хората и с животните. Понякога едно спиране може да спаси живот.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трагичен инцидент на АМ "Тракия" край Пловдив, 17-годишна загина ...
11:41 / 19.10.2025
Гражданите, пътуващи към и от Пловдив, по-добре да заобиколят АМ ...
12:19 / 19.10.2025
Сблъсък между две коли разтърси района на Сточна гара
10:51 / 19.10.2025
Тапа на АМ "Тракия", шофьорите излизат от колите си
10:44 / 19.10.2025
33-годишен мъж почина на място при катастрофа в Старозагорско
10:29 / 19.10.2025
Професор: Магарешко мляко - 200 мл сутрин, 100 мл на гладно и още...
11:17 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
12:31 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
Ана-Шермин: Аз не чистя
19:44 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS