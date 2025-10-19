ИЗПРАТИ НОВИНА
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:17Коментари (0)4451
©
Илюстративна снимка
Около 23:40 ч. снощи на телефон 112 е подаден сигнал за тежка катастрофа с лек автомобил "Мерцедес“ на 130-ия километър на автомагистрала "Тракия“ в посока Бургас, съобщи пресцентърът на МВР-Пловдив.

Според информация от полицията, автомобилът е напуснал пътното платно и се е ударил в мантинелата. На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на 17-годишна пътничка в колата.

Шофьорът на автомобила – 20-годишен мъж, е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава. От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, особено през нощта.

Денис Симеонов, свидетел, описва във фейсбук трагедията:

"Повръща ми се от хората. Напълно си заслужаваме всичкото лошо, което ни се случва — дори и по-лошо. Случката е от снощи, около 23:30 ч., на магистрала "Тракия“, в района на Пловдив. Тъмно, вали дъжд. В аварийната лента виждам спрели 2–3 коли — хора махат отчаяно с ръце, светят с фенери. Без да се замисля, спирам. Никой обаче не идва до колата ми. Слизам, за да разбера какво се случва.“

Според свидетеля на мястото е имало две жени, двама мъже и шофьорът на автомобила. Момичето било затиснато между колата и мантинелата, а опитите за помощ били затруднени от тежкия автомобил и липсата на активна намеса от страна на другите присъстващи.

"Автомобилът се е запалил в движение. Шофьорът се е паникьосал и е отбил в аварийната лента. Момичето е тръгнало да слиза още преди колата да спре напълно — заради дима в купето. В този момент колата удря мантинелата и я затиска. Опитахме се да преместим колата, но бе почти невъзможно. Излязох на пътното платно, спрях някои коли, изкарах въже, но загубихме време. Вече беше късно.“

Денис Симеонов призовава: "Бъдете хора. Помагайте си. Не подминавайте чуждата болка. Не бъдете злобни, не бъдете безразлични. Бъдете добри — с хората и с животните. Понякога едно спиране може да спаси живот.“







