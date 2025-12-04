ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съюзът на артистите иска оставките на Мариан Бачев и Тошко Йорданов
От САБ заявяват, че напълно подкрепят позицията на организациите за колективно управление на права в областта на аудиовизията – "Филмаутор" и "Артистаутор".
Преди дни двете организации изпратиха писмо до Бачев и Йорданов, в което заплашиха със съдебни дела и поискаха оставки. Според организациите вече две години са изминали от приемането на последните промени в Закона за авторското право и сродните му права, а те не се прилагат у нас. В писмото се пише още, че следващите санкции ще дойдат за отказа да се приложи онова, което в останалата част от ЕС.
От САБ настояват министъра на културата незабавно да извърши задължението си да актуализира тарифите и правилата за таксуване на медийни оператори и кабелни телевизии.
"Не е в интерес на творците, чиито представител и защитник претендират да бъдат. Няма култура без уважение към труда на творците. Няма европейско законодателство без тяхното прилагане. Няма институционална отговорност там, където има само бездействие", се казва още в позицията на артистите.
