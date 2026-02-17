Съсед на Калушев: Никога не ни поздравяваха

© bTV Екипи на полицията претърсиха къщата на Ивайло Калушев в село Българи.



В акцията се включиха "Kриминална полиция" към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и районното управление на полицията в град Царево.



По неофициална информация заповедта за претърсването на дома на Калушев е дошла от София.



Органите на реда влязоха за първи път в имота, след като преди повече от седмица направиха само оглед отвън.



От бургаската полиция заявиха, че очакванията са да открият предимно документи, както и видеозаписи, които да помогнат във разследването.



Киро Стоянов е местен жител, който живее наблизо. Казва, че не познава Ивайло Калушев, не го е и виждал.



"Само колите съм виждал, когато минаваха оттук. Никога не ни поздравяваха. Те минаваха с колите набързо. Стоварваха се тук и толкова", коментира пред bTV той.



По думите му минавали джипове - високо оборудвани.



"И ми правеше впечатление, че някаква, може би, техника да са имали в джиповете", коментира Стоянов.



"Само веднъж видях едно детенце и една жена. Детенце - може би на 10-12 години. Повече не съм", посочи той.



"Тук, на това място, имаше местни хора, които живееха. Те починаха всички на възраст. Бяха към пет деца - трима братя и две сестри", заяви местният мъж.



Имотът на Ивайло Калушев е придобит през 2023 година. По данни на съседите, предишният собственик е бил руснак. Какво ще открият и дали са открили доказателства служителите на реда, престои да разберем.